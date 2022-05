Stadthalle Erkelenz​: LVR diskutiert über Katastrophenschutz​

Erkelenz Auch auf die Archivarbeit hat der Klimawandel und Katastrophenschutz Auswirkungen. Welche das sind und wie damit umzugehen ist, darüber sprechen Fachleute in der Stadthalle.

Katastrophenschutz ist nach der verheerenden Flutkatastrophe, die im vergangenen Jahr auch den Kreis Heinsberg traf, ein Thema, das aktueller ist denn je. Auch der Landschaftsverband Rheinland (LVR) beschäftigt sich in der kommenden Woche damit. Denn Auswirkungen haben die Startkwetterereignisse offenbar auch auf die Archivarbeit. In der Erkelenzer Stadthalle kommen am Mittwoch, 25. Mai, Archivarinnen und Archivare aus ganz Nordrhein-Westfalen zusammen, um am Rheinischen Archivtag über Katastrophen- und Krisenmanagement zu diskutieren.