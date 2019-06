Wegberg : Lenzen empfängt Schüler im Landtag

Wegberg Im vergangenen November durfte FDP-Landtagsabgeordneter Stefan Lenzen am Tag der freien Schulen mit den Schülern eine Unterrichtsstunde gestalten. Jetzt kam die Abschlussklasse der Waldorfschule Wegberg in den Landtag von Nordrhein-Westfalen.

Dabei bekamen sie die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen. Der thematische Schwerpunkt lag in der Bedeutung Europas für die Menschen. „Der europäischen Integration verdanken wir 70 Jahre Frieden. Aus Erzfeinden wurden Verbündete und Partner. Heute kommen die meisten Gesetze aus Brüssel und Straßburg. Europa ist wichtiger denn je. Europa bietet jungen Menschen Chancen. Mit dem Erasmus-Programm können Studierende in der EU einen Teil ihres Studiums absolvieren. Mit dem Leonardo-Programm wird die grenzüberschreitende berufliche Bildung gefördert“, sagte Lenzen. „Die Fragen der Schüler waren vielfältig. So waren den jungen Menschen europäische Themen wie die Migration, der Klimawandel und dem Begegnen des Extremismus wichtig. Für mich war das Interesse an der Zukunft der EU seitens der Gruppe bemerkenswert“. Die Besuchergruppe erhielt am Ende die obligatorische Einkaufstasche der FDP-Landtagsfraktion.