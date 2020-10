Wegberger bei Wettbewerb am Start : Erfolg für Gérard Gray beim Speaker Slam

Wegberg Der aus Köln kommende und in Wegberg lebende Trainer und Life Coach für Stressmanagement und Entscheidungshemmung, Gérard Gray, hat als Herzenssprecher in Mastershausen bei Koblenz beim internationalen Speaker Slam den „Excellence Award“ gewonnen.

Sein Motto lautet „Entscheiden steigert die Lebensfreude“. Der Speaker Slam ist ein von Hermann Scherer entwickeltes Format, das an die beliebten Poetry Slams, wo gereimt oder gerappt wird, erinnert. Beim Speaker Slam treten Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander an. Die Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, um sein Publikum zu begeistern. Gray hatte sich beim „Silent-Speaker-Battle“ für das Finale qualifiziert. Beim Speaker Slam waren mehr als 60 Teilnehmer aus acht Nationen.

Gray überzeugte Jury und Publikum damit, wie Menschen und Unternehmen zu Klarheit und Entscheidungsfreude kommen können. „Wir müssen die Angst vor der falschen Entscheidung abschütteln, da sich nur am Resultat ablesen lässt, ob eine Entscheidung gut war oder nicht. Entscheiden müssen wir uns – sonst wird für uns entschieden“, so Gray. In Zeiten wie diesen, zeige sich das Maß persönlicher Freiheit an der Anzahl der Entscheidungen. Selbst bei solchen Themen schaffte er es, sein Publikum in den Bann zu ziehen.