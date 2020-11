Spende in Wassenberg : Markt unterstützt Schatzsucher mit 800 Euro

Da staunten die Schatzsucher, als Marcel Giesen (r.) für den REWE Markt Steininger in Myhl eine Spende von 800 Euro aus dem Erlös der Leergut-Bons überreichen konnte. Ein großer Dank kam vom Schatzsucher-Team mit Susanne Hoeren und Björn Clahsen. Foto: Schatzsucher

Myhl Mit einer Spende in Höhe von 800 Euro hat der Rewe-Markt Steininger in Myhl das ehrenamtliche Hilfsangebot Schatzsucher, das Kinder und Jugendliche aus dem Kreis Heinsberg während der Trauerzeit begleitet, unterstützt. Stellvertretend für den ganzen Markt hat Marcel Gießen die Spende an die Gruppenleiter der Schatzsucher, Susanne Hoeren und Björn Clahsen, übergeben.

Das Geld wurde aus dem Erlös der Leergut-Bons gesammelt. Kunden konnten bei der Abgabe ihres Leerguts ihre persönliche Spende eingeben. „Über den Betrag von 800 Euro freuen wir uns sehr“, betonte die ausgebildete Kinder- und Jugendtrauerbegleiterin Susanne Hoeren, die die Schatzsucher leitet. Was die Schatzsucher tun, sei eine wertvolle Tätigkeit, berichtet ihr Kollege und Stellvertreter Björn Clahsen.