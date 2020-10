Prüfung für Grundschüler : Wassenberger machen den Fahrradführerschein

Wassenberg Weil der ursprüngliche Test coronabedingt zunächst ausfiel, holten die Wassenberger Grundschüler in Birgelen nun ihren Fahrradführerschein nach. Bei der Prüfungsfahrt waren alle Teilnehmer erfolgreich.

Corona-bedingt konnten in diesem Schuljahr in einigen Wassenberger Grundschulen die Radfahrprüfungen nicht durchgeführt werden. Die Kreisverkehrswacht Heinsberg mit Johannes Kiwitt und die Polizei Heinsberg mit Hauptkommissar Peter Hissel haben daher eine gemeinsame Nachholveranstaltung zum Erwerb des Fahrradführerscheins durchgeführt. Die Veranstaltung fand in Birgelen statt. Start und Ziel war der Parkplatz an der Kirche Einmündung zur Lambertusstraße. Zunächst wurden die Fahrräder der Teilnehmer durch die Verkehrssicherheitsberater der Polizei auf Vorschriftsmäßigkeit überprüft und mit der entsprechenden Prüfplakette ausgestattet.