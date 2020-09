Wassenberger Organisation : Auch die Initiative Pskow kämpft mit dem Coronavirus

Wassenberg Die Jahresversammlung der Initiative Pskow konnte coronabedingt nicht stattfinden, dennoch legte der Vorstand Berichte vor. Diese sagen aus: Das Coronavirus macht die Arbeit sehr schwierig.

Die Initiative schiebt soziale Projekte in der russischen Großstadt Pskow an. Besuche, so Kurt A. Holz in seinem Bericht, fanden in diesem Jahr nicht statt, vielmehr sei die Kommunikation virtuell verlaufen. Seit März stand in Pskow alles still. Die Menschen mit Behinderungen konnten nicht in die Werkstatt, sie bekamen lediglich ihr Mittagessen. Seit dem 1. September sind immerhin wieder Schule, Kindergarten und Frühförderung eingeschränkt offen. „Das ist eine ziemliche Katastrophe, weil es erhebliche Entwicklungsrückschritte gibt“, erklärt Holz. Dank zahlreicher Spenden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro könnte mit der Planung und dem Neubau des Tagesförderbereichs begonnen werden, was wegen der besonderen Lage jedoch vorerst noch nicht stattfinden kann.