Engagement gewürdigt Volksbank Heinsberg unterstützt Tafeln

„Wir freuen uns, dass wir die Tradition der Raiffeisenbank Erkelenz fortsetzen und jetzt im Namen der Volksbank Heinsberg fünf statt drei Tafeln unterstützen“, so Ulrich Lowis in seiner Begrüßung. In seinen weiteren Ausführungen lobte Lowis das ehrenamtliche Engagement der Anwesenden sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Tafeln.