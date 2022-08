Veranstaltung in Erkelenz​: Kreissparkasse unterstützt 40 Vereine​

Erkelenz Mit insgesamt 277.000 Euro unterstützt die Kreissparkasse Heinsberg Vereine und Initiativen aus der Region. Die Ehrenamtler kommen aus den unterschiedlichsten Sparten.

Ob es die THW-Helfervereinigung in Hückelhoven ist, der Förderverein der Grundschule Orsbeck, die Umweltschützer von „Heimat blüht auf“, die Freizeitsportler vom BSV Kubb Erkelenz oder der Wegberger Kulturring – an Vereinen in verschiedenster Ausprägung und ehrenamtlichem Engagement mangelt es in den vier Städten des Erkelenzer Landes. Nun hat die Kreissparkasse Heinsberg 40 dieser Vereine mit Geld unterstützt. Im Südkreis kamen noch einmal 40 Vereine hinzu, sodass insgesamt ein Betrag von mehr als 277.000 Euro ausgeschüttet wurde.

„Es gibt zum Glück noch genug Leute, die ihre Zeit und Energie in ehrenamtliche Arbeit investieren. Unser Kinder haben die Wahl zwischen vielen verschiedenen Vereinen. So etwas geht nur, weil es Menschen gibt, die dahinterstehen“, erklärte Filialdirektor Philipp Konietzka bei einem Treffen mit den Vereinsvertretern in Erkelenz. Die Vereine konnten sich zuvor mit Ideen und Projekten bei der Sparkasse melden. So möchte der Verein „Heimat blüht auf“ mit dem Fördergeld Schottergärten in naturnahe Gärten umwandeln. Der STV Lövenich freut sich auf Verbesserungen auf dem Vereinsgelände und neue Sportgeräte, der BSV Kubb richtete die deutsche Meisterschaft in dem auch als „Wikingerschach“ bekannten Spiel aus. Und die Orsbecker Grundschüler dürfen sich künftig über Lernwaben, einen Bauwagen und bodennahe Tische und Matten freuen, mit denen sie besser lernen können. Das Geld stammt aus dem PS-Zweckertrag der Sparkasse.