Wegberg : Tränenreicher Abschied vom Café Samocca

Wegberg Mit einem großen Fest hat sich das Team des Cafés Samocca der Lebenshilfe Heinsberg in der Wegberger Mühle von seinen langjährigen Stammgästen und Freunden verabschiedet. Das Café Samocca hat geschlossen, die Lebenshilfe Heinsberg als Betreiber sah sich aus wirtschaftlichen Gründen dazu gezwungen.

Trotz der Schließung des Cafés Samocca geht der gastronomische Betrieb in der Wegberger Mühle weiter. Nach einer kurzen Umbauphase übernimmt Angelo Longo dort die Regie, der bereits seit Jahrzehnten ein Eiscafé in Wegberg betreibt. Die Stadt Wegberg als Besitzer der Mühle hat einen langjährigen Pachtvertrag mit dem neuen Betreiber abgeschlossen. Laut Ausschreibung war eine fünfjährige Laufzeit mit der Option einer Verlängerung vorgesehen. Longo, der sein Eiscafé in der Kreuzherrengalerie als Familienbetrieb führt, plant, dieses Konzept auch auf das Café Longo in der Wegberger Mühle zu übertragen. Zwar werde das Eis ein wesentlicher Bestandteil des zukünftigen Angebots in der Wegberger Mühle sein, aber es sollen auch der übliche Cafébetrieb mit Kaffee und Kuchen stattfinden sowie kleine Mahlzeiten angeboten werden. Die Umbauphase wird einige Wochen dauern. Der neue Betreiber hatte angekündigt, dass das Café Longo in der Wegberger Mühle Mitte bis Ende Februar eröffnen soll. Dann sollen auch die Öffnungszeiten des gastronomischen Betriebs in der Wegberger Mühle an Wochenenden ausgeweitet werden.