Gymnasium in Erkelenz CBG öffnet seine Tore

Nach einer kurzen Begrüßung durch die Schulleiterin Anja Peters wurden die Kinder mit ihren Eltern in Gruppen auf Entdeckungsreise in die Räume des CBG geschickt. An manchen Stationen gab es erstaunte Gesichter, wenn im Chemieraum aus unscheinbarer Flüssigkeit plötzlich ein Regenbogen wurde oder im Informatikraum ein von Schülern programmierter Roboter ein Getränk einfüllte, ohne dass das Glas überlief. Ein Highlight der ganz anderen Art hat eine tiefschwarze Nase und treue Kulleraugen. Garlic, der ausgebildete Schulhund des CBG, begrüßte freundlich wedelnd die staunenden Viertklässler und ihre Eltern.