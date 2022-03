Stamm aus Kückhoven : Pfadfinderinnen geben Versprechen

Janyn Drexler und Felix Hesse mit einem „Wichtel“. Foto: Michael Kock

Erkelenz Für Pfadfinderinnen ist es ein großer Moment, wenn sie in eine neue Altersstufe eintreten. So auch in Kückhoven, wo jetzt 20 Mitglieder ihr persönliches Versprechen abgaben.

Das eigene Versprechen abzugeben, ist in Pfadfinderkreisen jedes Mal dann ein besonderer Moment, wenn man in eine neue Altersstufe eintritt. Wenn also der Wichtel im Grundschulalter zum Pfadi wird, mit 13 Jahren dann zum Cara oder Caravelle und mit 16 zum Ranger. So sind die Alterstufen bei der PSG, den Pfadfinderinnen St Georg benannt. Der Stamm Immerath wurde 1983 gegründet und befindet sich seit 2011 wegen der Umsiedlung in Kückhoven.

Im dortigen Pfarrheim hat der Stamm in einer gemeinsamen Wegzeit – so nennen die Pfadfinderinnen ihren Gottesdienst – zusammen mit den Eltern gefeiert. Thematisch war es für die verantwortlichen Gruppenleiterinnen und -leiter leicht, in der Wegzeit vom Bund zwischen Gott und den Menschen auf das Versprechen zu kommen. 20 Stammesmitglieder haben gegenüber der Stammesleitung ihr persönliches Versprechen abgegeben.

Das geschieht nicht in der Gruppe, sondern jeder einzelne hat sein Versprechen vorbereitet und aufgeschrieben. Es wird laut vor der ganzen Gruppe ausgesprochen und ist zum Beispiel das Versprechen, sich für die Umwelt einzusetzen, die Gemeinschaft und den Einzelnen, aber auch sich selbst im Blick zu halten. Beim Versprechen selbst wird die rechte Hand zum Pfadfinderinnengruß erhoben, indem der großen Daumen den kleinen Finger schützt und die drei anderen, gestreckten Finger für die Bedeutung des Einzelnen, der Gruppe und für Gott stehen.

Es ist nicht immer sehr leicht, vor der großen Gruppe zu sprechen und so war der Applaus, den es nach jedem einzelnen Versprechen gab Versprechen, nicht nur die Anerkennung für die versprochenen Absichten, sondern auch für die Überwindung, die es manche kostet.

Im Stamm Immerath – wie auch bei allen anderen Pfadfinderinnen – ist dieser Versprechensmoment keine lästige Pflicht, sondern etwas ganz Besonderes. Im Anschluss an die Versprechensfeier in der Wegzeit gab es für alle Getränke, Obst und Kekse. In einem sogenannten „Gänse-Spiel“, weil die Teams immer wie eine Gänseschar zusammen umherlaufen müssen, erfuhren die Eltern und Kinder spielerisch jede Menge über die Pfadfinderei und über den eigenen Verband.

Der Zufall wollte es so, dass Lord Robert Baden Powell, von allen „BP“ genannt und seine Ehefrau, die später auch die Pfadfinderinnenbewegung für Mädchen gegründet hat, am gleichen Tag, am 22. Februar, Geburtstag haben. Über 50 Millionen Pfadfinderinnen weltweit denken an diesem Tag an die beiden und setzen ein Zeichen für die Pfadfinderinnenbewegung.

Im Stamm Immerath gibt es derzeit über ein Dutzend (angehende) Leiterinnen und Leiter, die jeden Dienstag für die Altersgruppen zwischen 16 und 19 Uhr Gruppenstunden im Kückhovener Pfarrheim (Akazienweg 4) anbieten, die immer offen sind für neue Interessierte. Das nächste Stammeszeltager ist für das Pfingstfest bereits geplant und auch der Kontakt zum Gesamtverband wird vom Stamm Immerath aktiv gepflegt.

Wer Kontakt zum Stamm aufnehmen möchte, kann das unter folgender E-Mail-Adresse machen: stamm-immerath@psg-aachen.de. Genauso gut ist es aber auch möglich, einfach dienstags vorbeizuschauen, teilen die Pfadfinderinnen mit RP

