Erkelenz : Stadtradeln: Mehr als zwei Mal um den Äquator

Erkelenz Das dritte Erkelenzer Stadtradeln für ein gutes Klima ist mit Rekordbeteiligung zu Ende gegangen. In drei Wochen sind die 395 Teilnehmer mehr als zwei Mal um den Äquator geradelt und vermieden damit rund zwölf Tonnen CO2. Die erfolgreichsten Teams wurden ausgezeichnet.

Erkelenz hat vom 23. Juni bis 13. Juli an der internationalen Kampagne „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“ des Klimabündnisses teilgenommen. Insgesamt legten in Erkelenz 395 Radler in 43 Teams in drei Wochen 84.101 Kilometer zurück und vermieden rund zwölf Tonnen CO 2 im Vergleich zur Nutzung eines durchschnittlichen Pkw. Damit wurden die Ergebnisse der Vorjahre bei allen Kriterien deutlich übertroffen. Auch die Bandbreite der Teams hat sich erweitert. Freizeitteams, Familienteams, Vereinsteams, Parteiteams, Firmen- und Verwaltungsteams, Kitateams und ein Schulteam sind angetreten und haben ein Zeichen für nachhaltige Mobilität und ein gutes Klima gesetzt.