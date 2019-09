Zum Ausbildungsauftakt begrüßt : Start ins Berufsleben bei der Stadt Hückelhoven

Hückelhoven 14 junge Frauen und Männer haben in diesem Sommer ihre Ausbildung oder ihr Berufspraktikum bei der Stadt Hückelhoven begonnen. Neun von Ihnen wurden jetzt von Bürgermeister Bernd Jansen und Hauptamtsleiter Holger Loogen offiziell begrüßt.

Damit bietet die Stadt Hückelhoven erstmalig diese Ausbildungsform an. Bei der praxisintegrierten Ausbildung sind die angehenden Erzieherinnen und Erzieher während der dreijährigen Ausbildung, abhängig nach Ausbildungsjahr, ein bis drei Tage in der Woche in der Kindertageseinrichtung, an den anderen Tagen besuchen sie das Berufskolleg.