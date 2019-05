Venrath : Königssilber weitergereicht

Venrath Beim Patronatsfest der St. Josef Schützenbruderschaft Venrath mit Heiliger Messe in St. Valentin wurden die alten Majestäten verabschiedet und die neuen inthronisiert.

Schützenprinz Tim Königs und Schützenkönigin Monika Königs übergaben die Regentschaft an Schülerprinz Timo Nerlich, Schützenprinzessin Antonia Gormanns und den neuen Schützenkönig Wolfgang Kaminski. Sie alle erhielten in der Kirche ihr Schützensilber und waren mächtig stolz darauf, von nun an ihre Bruderschaft vertreten zu dürfen.