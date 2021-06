Religionsunterricht ganz praktisch : Schüler sammeln für Bedürftige

Die Spendenkisten samt Geldspenden wurden zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der Klasse 5c an die Tafel übergeben. Foto: Europaschule

Erkelenz Gemeinschaftsgefühl und Nächstenliebe - das sind Werte, die Schüler des Religionsunterrichts jetzt in die Tat umsetzten: Sie sammelten Lebensmittel und Spenden für die Erkelenzer Tafel.

In diesen besonderen und schweren Zeiten ist es wichtig, füreinander da zu sein. Gemeinschaft zu leben und zu zeigen, ich helfe dir! Mit diesen Gedanken im Hintergrund beschloss die Fachschaft Religion der Europaschule Erkelenz, eine Spendenaktion für die Erkelenzer Tafel durchzuführen. Bereits 2019 war eine solche Spendenaktion der Schule sehr erfolgreich. An diesen Erfolg sollte angeknüpft werden.

Die Spendenaktion hatte das Motto „Gemeinsam stark“. Sie war bereits für März 2020 geplant, konnte jedoch aufgrund des Lockdowns nicht durchgeführt werden. Umso wichtiger war es der Schulgemeinschaft, noch in diesem Schuljahr die verschobene Aktion zu realisieren.

Für die Spendenaktion hatte jede der 30 Klassen eine eigene Spendenkiste. Innerhalb eines Zeitraums von zwei Wochen hatten die Schülerinnen und Schüler Zeit, haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Mehl, Konserven, etc. mitzubringen. Die Spendenkisten wurden nach den zwei Wochen wieder eingesammelt und die Lebensmittel sortiert. So kamen insgesamt über 15 volle Kisten zusammen. Zusätzlich wurde bereits das gesamte Schuljahr Pfand in einer Tonne gesammelt.