Kleingladbach : Prunkvoller Festzug in Kleingladbach und treue Schützen geehrt

Prunkvoller Festzug in Kleingladbach und treue Schützen geehrt

Schützenfest in Kleingladbach (von rechts): Ministerpaar Thomas und Astrid Buscher, Königspaar Guido und Kirstin Gassen und das Ministerpaar Achim und Heike Dilsen. Foto: Ruth Klapproth

Kleingladbach Trotz andauernden Sprühregens ließen es sich die Kleingladbacher Bürger während des Schützenfestes der St.-Stephanus-Bruderschaft 1456 nicht nehmen, beim Umzug dem Königspaar Guido und Kirstin Gassen mit den Ministerpaaren Thomas und Astrid Buscher und Achim und Heike Dilsen zuzujubeln.

Das Königspaar hatte sichtlich Freude trotz des schlechten Wetters, im Bild (von rechts) das Ministerpaar Thomas und Astrid Buscher, das Königspaar Guido und Kirstin Gassen sowie das Ministerpaar Achim und Heike Dilsen. Weitere Majestäten der St.-Stephanus-Schützen waren: Schützenprinz Eric Gassen, in Begleitung von Marek Dilsen und Frederik Buscher. Schülerprinz Julius Eric Rix in Begleitung von Maya Schnelle und Fabian Paulus, Bambiniprinzessin Nele Cziollek in Begleitung von Dala Paulus und Leon Paulussen.