Nach zehn Jahren : Erkelenzer Pfadfinder mit neuem Vorstand

Erkelenz Auf der Versammlung haben die drei alten Vorstandsmitglieder, die die Erkelenzer Pfadfinder aufgebaut hatten, abgedankt. Die Gruppe ist seitdem massiv gewachsen.

In diesem Jahr feiern die Pfadfinder der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg in Erkelenz ihr zehnjähriges Bestehen und werden in die nächsten Jahre mit einem neuen Vorstandsteam starten. Auf der Stammesversammlung wurden Christian Elsberger und Markus Macherey zu den neuen Vorständen sowie Marion Feist zur Kuratin gewählt. Das alte Vorstandsteam, Antje und Stephan Tobies sowie Cesare Ragazzi als Kurat, hatten nicht wieder kandidiert, da sie nach zehn Jahren des Aufbaus des Stammes den richtigen Zeitpunkt gesehen hatten, einen lebendigen Stamm mit einer personell gut aufgestellten Leiterrunde in neue, jüngere Hände zu geben.