Jubiläum als Organist in Granterath Jürgen Pelz gibt den Ton an, seit er 13 war

Bei seinen musikalischen Einsätzen hat Jürgen Pelz schon einige kuriose Szenen erlebt. Er erinnert sich noch gut an die Braut, die in der Kirche Nein sagte und das Ja-Wort dreimal hintereinander verweigerte. „Der Pfarrer brach die Hochzeit daraufhin ab“, erzählt Jürgen Pelz schmunzelnd. Eine andere Braut erschien mit 40 Minuten Verspätung, weil das weiße Kleid in der Autotür eingeklemmt war. „Ein Kfz-Mechaniker hat die Tür ausgebaut, damit das Kleid nicht ruiniert wurde“, so der Kirchenmusiker. Mit den Mitgliedern der Chorgemeinschaft übt er zurzeit für den nächsten Einsatz. Bei der Weihnachtsmesse am 26. Dezember sollen in der Hetzerather Kirche Lieder erklingen.