Adventliche Stimmung in Erkelenz : Musikverein trägt weihnachtliche Stücke vor

Erkelenz Der Städtische Musikverein hat einen ganz besonderen Adventskalender ins Leben gerufen. Die Vereinsmitglieder unter ihrem Dirigenten Thomas Lindt sind kreativ geworden und haben liebevoll die 24 Adventstage musikalisch gestaltet. Seit dem 1. Dezember können Interessierte jeden Tag ein Türchen öffnen und eine klingende Überraschung erleben.

Alle Musiker freuen sich auch schon auf ihre nächsten Auftrittstermine. So es die Gesamtsituation erlaubt, spielen sie in kleinen Gruppen an Heiligabend an verschiedenen Standorten in Erkelenz. In den vergangenen Jahren brachten die Musiker Weihnachtsständchen am Marktplatz, in den Altenheimen, im Hospiz und im Krankenhaus. „Sollte es möglich sein, werden wir – in diesem Jahr natürlich an der frischen Luft – gern wieder für die Menschen dort musizieren“, kündigen die Lehrer und Schüler der Musikschule an.