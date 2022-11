Weihnachtsschmuck in Erkelenz Makler wirbt für Adventsstimmung in der Innenstadt

Das soll sich auch in den vielen Geschäften in der Innenstadt zeigen. Der Makler und Finanzberater Torsten Kotzan, der mit seinem Büro direkt am Johannismarkt sitzt, möchte sich dafür einsetzen, dass sich die umliegenden Händler und Geschäfte in diesem Jahr bei der Weihnachtsdekoration besonders viel Mühe geben. „Es sind in diesem Jahr so viele Dinge geschehen, die einen traurig machen, dass wir den Leuten in der Weihnachtszeit ein schönes Gefühl geben müssen“, sagt er. Auch sein Schaufenster will er mit seiner Frau in den kommenden Tagen schön schmücken.