Lebenshilfe feiert mit Ralle Rudnik und Köllefornia

Erkelenz Mit der Wohnstätte Wildenrath wurde 1978 die älteste Wohneinrichtung der Lebenshilfe Heinsberg eröffnet. Das Jubiläum zum 40. Geburtstag wird am Samstag, 23. Juni, mit einem Dorffest gefeiert.

"Menschen mit Behinderung, die auf eine Betreuung rund um die Uhr angewiesen waren, hatten kaum Wahlmöglichkeiten. Sie wurden entweder von ihren Angehörigen versorgt, wohnten im Elternhaus oder lebten in einer sogenannten Anstalt für Behinderte." In den 1960er Jahren wollte die junge Elterngeneration ihren Kindern mit Behinderung mehr Wohnmöglichkeiten bieten und ihnen vor allem ein möglichst normales und selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Deutschlandweit gründeten sie Lebenshilfe-Ortsvereinigungen, so auch in unserer Region. Dass die damals noch junge Lebenshilfe Heinsberg ihr erstes Wohnangebot in Wildenrath eröffnete, ist wohl kein Zufall. Die beiden Mitgründer Karl Labonde und Jürgen Rosenthal lebten mit ihren Familien in Wildenrath. Sie engagierten sich für die Neugestaltung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes an der Heinsberger Straße. Das leerstehende Gebäude schien ideal für die Pläne der jungen Eltern: Große, helle Flure und viel Platz für Gemeinschaftswohnräume und -küche, eine große Terrasse und die Lage mitten im Dorf zeichneten das Gebäude aus. "Dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner bis heute in Wildenrath zuhause fühlen, liegt aber vor allem an der tollen Dorfgemeinschaft", freut sich Klaus Meier, Vorsitzender der Lebenshilfe. Dabei denke er vor allem an die Wildenrather Frauengemeinschaft, die bis heute eine enge Verbindung zur Wohnstätte hat und regelmäßig Freizeitaktionen und Ausflüge mit den Bewohnern unternimmt, so Klaus Meier. "Das ist einfach wunderschön!"