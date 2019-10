Immerath : Ladies Night mit hoher Spendensumme

Simone Mertens (2.v.l.) überreichte 763 Euro an die Monro Ranch und 733 Euro an Linas Rollis. Foto: Mertens

Immerath Zum dritten Mal nur für Frauen: Simone Mertens von „Deine Elfe Simone“ organisierte erneut die „Ladies Night“ im Immerather Kaisersaal und spendete die Erlöse aus der Tomboloa.

Gleichzeitig ist die Veranstaltung auch immer wieder eine gute Gelegenheit, um an die gute Sache zu denken. Und so spendete Simone Mertens den Erlös aus der Tombola erneut. Diesmal profitierte die Monro Ranch, die sich über 763 Euro freute, und die Aktion Linas Rollis. Hier betrug die Spendenhöhe 733 Euro plus eine Aufmerksamkeit für die kleine Lina selbst, die im Rollstuhl sitzt.