Idee der Pflegeeinrichtung Pro8 in Kückhoven : Fotobücher für die Liebsten

Idee der Pflegeeinrichtung Pro8 in Kückhoven

Kückhoven Das Beste aus der Coronakrise machen: Das dachten sich auch die Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung Pro8 in Kückhoven und sorgten dafür, dass die Senioren für ihre Liebsten daheim tolle Fotobücher gestalteten.

Das Besuchsverbot für stationäre Pflegeeinrichtungen ist zwar aufgehoben, trotzdem sind die Besuche weiterhin auf das Notwendigste beschränkt. Um dennoch den Kontakt zu den Angehörigen zu halten, sorgt die Pro8 Erkelenz mit persönlichen Fotostrecken für Grüße, die über die Corona-Krise hinaus in Erinnerung bleiben.

Es sind Momentaufnahmen wie die von Margarete Thiel , die mehr als tausend Worte sagen. Ein Blick auf ihre Bildauswahl verrät sofort: Die 86-Jährige ist eine lebensfrohe und aufgeweckte Seniorin. Wohlgelaunt und aufgeschlossen nimmt sie am Geschehen teil. Festgehalten ist ihre Fotostrecke in einem elfseitigen Büchlein, das mit einer schmeichelnden Haptik im Postkartenformat daherkommt – ein Gruß, der für ihre Angehörigen bestimmt ist.

Der Corona-Krise einfallsreich zu begegnen, war in den vergangenen Monaten der beste Weg, um sich an die „neue Normalität“ zu gewöhnen. Dabei kannte auch der Einfallsreichtum in der Heinrichs Gruppe keine Grenzen. Für die Senioren und Angehörigen gab es viele Möglichkeiten, den Kontakt zu den Angehörigen zu halten.