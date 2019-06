Einstimmige Wahl : Neuer Vorsitzender beim Sängerkreis Heinsberg

Kreis Heinsberg Zum „Sängertag 2019“ begrüßte der Vorsitzende des Sängerkreises Heinsberg, Michael Gornig, die Vertreter der in dem Kreis organisierten Chöre. Da er sich nicht wieder zur Wahl stellte, wurde vorgeschlagen, Johannes Cremer zum Vorsitzenden zu wählen.

Cremer gehört dem Vorstand seit mehreren Jahren als Beisitzer an. Die Wahl erfolgte einstimmig. In den Vorstandswahlen wurden ferner unter anderem Detlef Albrecht (stellvertretender Vorsitzender), Josef Lemmen (Geschäftsführer) und Thorsten Ueberdick (Schatzmeister) einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.