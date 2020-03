Kreis Heinsberg : Fit in Technischer Hilfeleistung

Kreis Heinsberg Den Lehrgang „Technische Hilfeleistung“ schlossen 20 Feuerwehrleute aus dem Kreisgebiet Heinsberg beim Kreisfeuerwehrverband Heinsberg ab.

Sowohl Teilnehmer, als auch Ausbilder haben viel Zeit in die Vermittlung und das Erlernen der Grundlagen der Unfallrettung investiert. Über 50 Stunden theoretische und praktische Ausbildung sowie Weiterbildungen am Wochenende haben die Freiwilligen Feuerwehrleute gemeistert. Dabei wurden ihnen die notwendigen Kenntnisse von speziellen Geräten und Einsatztaktiken sowie die besonderen Anforderungen an die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vermittelt. Das Erlernte stellten die Wehrleute dann in der Abschlussübung vor dem Stellvertretenden Kreisbrandmeister Günther Paulzen unter Beweis. Besonders wichtig waren hier die praktischen Prüfungen, in welchen die Feuerwehrleute beispielsweise einen Fahrer eines auf der Seite liegenden Fahrzeuges aus dem Transportmittel retteten. Unter den Teilnehmern aus dem Nordkreis Heinsberg waren von der Freiwilligen Feuerwehr Wegberg Jan Peter Wiedenhoff, Sebastian Jansen, Michael Müller und Lars Pies. Auch Sebastian Brunell (Hückelhoven) sowie Alexander Laas (Wassenberg) absolvierten diesen Lehrgang.