Sparkassen-Spende : 643.000 Euro für die Wohlfahrtsverbände im Kreis Heinsberg

Großspenden an die Wohlfahrtsverbände im Kreis Heinsberg überreichte nun die Kreissparkasse Heinsberg. Foto: KSK

Kreis Heinsberg Der Arbeiter-Samariter-Bundes, die Arbeiterwohlfahrt, der Caritas-Verband, das DRK, der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband und das Diakonische Werk profitieren von der Spende der Kreissparkasse Heinsberg.

Zur Übergabe von Spenden in Höhe von insgesamt rund 643.000 Euro hatte der Vorstand der Kreissparkasse Heinsberg in das Kreishaus nach Heinsberg eingeladen. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Landrat Stephan Pusch , begrüßte Vertreter des Arbeiter-Samariter-Bundes, der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heinsberg, des Caritas Verbandes für die Region Heinsberg, des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Heinsberg, des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands Kreisgruppe Heinsberg und des Diakonischen Werks des Kirchenkreises Jülich als Spendenempfänger.

Anschließend hieß auch Thomas Giessing , Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Heinsberg, die Vertreterinnen und Vertreter der Wohlfahrtsverbände willkommen: „Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten hier im Kreis Heinsberg immer wieder mit einem beherrschenden Thema beschäftigt – der Ausbreitung des Corona-Virus. Seit jeher sind Ihre Wohlfahrtsverbände eine wichtige Säule für soziale Teilhabe im Kreis Heinsberg. Menschen finden bei Ihnen vielschichtige Unterstützung für Probleme, denen sie sonst alleine und ohne Kenntnisse beziehungsweise finanzielle Möglichkeiten gegenüberstehen. Und vielleicht ist Ihre Arbeit in den aktuellen Zeiten noch viel wichtiger als zuvor“, sagte er.

Experten würden beispielsweise als Folge der Krise mit einem deutlichen Anstieg der Privatinsolvenzen in Deutschland rechnen. „Umso wichtiger ist die Unterstützung der engagierten und oft ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wohlfahrtsverbände, die diesen in Not geratenen Menschen beratend zur Seite stehen. Mit Ihrer Arbeit leisten Sie wertvolle Hilfe für die Menschen im Kreis Heinsberg“, führte Giessing aus.