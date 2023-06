Grünen-Pionierin aus dem Kreis Heinsberg Christa Nickels sammelt Eindrücke in Japan

Verblüfft und begeistert gleichermaßen äußert sich die Geilenkirchenerin, Ehrenmitglied der Grünen im Kreis, über das Interesse des Japanischen Publikums und vor allem junger japanischer Frauen an der Thematik. Engagierte Frauen in Japan bemühen sich in jüngster Zeit offenbar verstärkt um mehr Einfluss in allen Gesellschaftsbereichen. Zu Vorträgen und Diskussionen besuchte Nickels unter anderem die Deutsche Schule und die Sophia Universität in Tokio sowie die Women’s University in Kyoto.