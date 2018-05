Harbeck: Krause führt Heimatverein

Erkelenz Michael Krause bleibt Vorsitzender des Harbecker Heimatvereins. Er wurde während der Jahresversammlung wiedergewählt. Stellvertretende Kassiererin ist Liselotte Wilms, stellvertretender Geschäftsführer Jakob Meyer, Beisitzer sind Horst Brendgens, Peter Derichs, Michael Rossbach, Marie Weiler und Simon Zimmermann.

Geschäftsführer Antonius Röttinger erinnerte an die vielen Vereinsaktivitäten des Vorjahres. Dann wurde das neue Konzept für die Kirmes vorgestellt und diskutiert mit dem Ergebnis, dieses nun umzusetzen. Bevor die Kirmes (13. bis 17. Juli) gefeiert wird, steht am Donnerstag das Vatertagstreffen am Kringskamp (ab 11 Uhr) auf dem Programm.