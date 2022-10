Gerderath : Drachenfest begeistert die Kinder

Gerderath Nach zwei Jahren war es endlich wieder soweit – Der katholische Kindergarten in Gerderath hat sein jährliches Drachenfest gefeiert.

Zahlreiche Kinder haben zusammen mit ihren Familien den Spielplatz am Spechterwald in Gerderath in Beschlag genommen. Die Highlights für die Kinder waren sicherlich die bereitgestellte Hüpfburg und der glückliche Umstand das ausreichend Wind für die Drachen wehte.