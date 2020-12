Wegberg : Seit 25 Jahren eine gute Gemeinschaft in der Karmelitergasse

Ärzte und Apotheker nutzen das Geschäftshaus Karmelitergasse in Wegberg. Gertrud Schollmeyer (gelbe Bekleidung) ließ das Gebäude bauen. Foto: Ruth Klapproth

Wegberg Das Geschäfts- und Ärztehaus in der Wegberger Fußgängerzone feiert jetzt sein 25-jähriges Bestehen. Spannend: Das Gebäude ruht auf 38 Betonpfählen, die acht Meter tief in den Boden reichen. Jetzt sind dort Arztpraxen, die Frequenz in die Innenstadt bringen.

1995, vor genau 25 Jahren, eröffnete das Geschäftshaus an der Karmelitergasse 2 in der Wegberger Fußgängerzone. In dem Gebäude befinden sich das Bekleidungsgeschäft Domino, die Gemeinschaftsarztpraxis Karmelitergasse, die Zahnarztpraxis Winkler, die Enten-Apotheke und Wohnungen.