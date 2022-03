Astrid-Lindgren-Schule in Erkelenz : Grundschulkinder lernen andere Kulturen kennen

v.l.: Die Lehrerinnen Elke Kiausch und Hasna Hakkadi waren zusammen mit Schulleiterin Katrin Meyersieck für die Projektwoche an der Astrid-Lindgren-Schule verantwortlich. Foto: Daniela Giess

Erkelenz Der Internationale Tag der Muttersprache, seit dem Jahr 2000 von der Unesco ausgerufen, war an der Erkelenzer Astrid-Lindgren-Schule Anlass für eine Projektwoche.

Günaydin“ ist Türkisch und heißt Guten Morgen. In persischer Sprache begrüßen sich die Menschen mit „Sohb bekheyr“. Der Internationale Tag der Muttersprache, seit dem Jahr 2000 von der Unesco ausgerufen, war an der Erkelenzer Astrid-Lindgren-Schule jetzt Anlass für eine Projektwoche, in der sich die insgesamt 176 Mädchen und Jungen in acht Klassen mit den unterschiedlichen Nationen und deren Kultur beschäftigten.

Lehrerin Hasna Hakkadi kam vor 13 Jahren aus Marokko nach Deutschland. An der Grundschule in der Erka-Stadt kümmert sich die gebürtige Nordafrikanerin vor allem um die Kinder, die am so genannten Herkunftssprachlichen Unterricht teilnehmen. Zusammen mit Schulleiterin Katrin Meyersieck und Lehrerin Elke Kiausch zeichnete sie verantwortlich für das ungewöhnliche Projekt, das Interesse wecken sollte an anderen Kulturen. Meyersieck war es wichtig, dabei auch die Eltern einzubinden, aber: „Die Kinder sind hier die Experten.“

Zu den Hausaufgaben für die Mädchen und Jungen gehörte es unter anderem, die unterschiedlichen Körperteile an einem aufgemalten menschlichen Körper in der jeweiligen Muttersprache zu beschriften. Auch „Wetterwörter“ wurden in vielen Sprachen notiert: Tornado, Hagel, Niederschlag und, und, und. Verschiedene Gerichte und ihre Zubereitung standen ebenfalls im Mittelpunkt – deutscher Apfelauflauf, russische Kohlsuppe, die Borschtsch heißt, oder Pfannkuchen, die Aladuschki genannt werden. 15 Nationalitäten sind an der Astrid-Lindgren-Schule vertreten. Schulleiterin Katrin Meyersieck hat sich zum Ziel gesetzt, zunächst den jeweiligen Sprachgebrauch zu festigen. „Nur dann kann man die deutsche Sprache aufsatteln“, sagt sie. Mütter und Väter bindet sie regelmäßig ein durch ehrenamtliche Hilfstätigkeiten, zum Beispiel in der Schulbücherei. Das klappt immer, auch wenn die Eltern Bedenken haben, weil sie nicht gut Deutsch sprechen. „Sie müssen den Kindern nur zeigen, wo die Bücher stehen und Listen zum Eintragen ausgeben“, sagt Meyersieck.

In der Corona-Zeit fiel es ihr schwer, die Eltern vorübergehend auszuschließen. Aber: Eine andere Wahl gab es nicht. Jetzt sind die Mütter und Väter wieder mit von der Partie. Sie haben ihrem Nachwuchs landestypische Gewänder aus der Heimat in die Schule mitgegeben. Lehrerin Hasna Hakkadi hat zwei farbenfrohe marokkanische Kleider mitgebracht.

Das Miteinander der unterschiedlichen Nationalitäten fördere eine positive Entwicklung der Grundschüler, meint die Pädagogin Meyersieck: „Das ist unser Joker, von dem die Kinder profitieren.“ Bücher in mehreren Sprachen gehören an der Erkelenzer Astrid-Lindgren-Schule zum Lernangebot.

(dg)