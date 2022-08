Grünen-Mitgründerin aus dem Kreis Heinsberg : Christa Nickels spricht in Podcast über ihr Leben

Erkelenzer Land Christa Nickels zählte einst zu den Mitgründerinnen der Grünen NRW. Jetzt feierte sie ihren 70. Geburtstag und war im Podcast der Künstlerin Maren Kroymann zu Gast. Worüber die beiden sprachen.

An einen „Teppich von obszönem Gezischel“ bei ihren ersten Reden im Bonner Bundestag erinnert sich Nickels jetzt auch im Podcast „War‘s das?“ von Radio Bremen (ARD-Mediathek), in dem sich die Schauspielerin/Kabarettistin/Sängerin Maren Kroymann mit Frauen der Generation Ü50 aus Journalismus, Politik, Kunst und Wissenschaft über ihre Lebenserfahrungen unterhält. Kroymann, selbst mit 72 Jahren noch vielfältig aktiv, geht es in den Gesprächen auch darum, den vor allem in den elektronischen Medien oft kalt gestellten oder klischeehaft präsentierten „älteren Frauen“ eine facettenreiche Stimme zu geben nach dem Motto „Das war‘s - eben noch nicht“. Und so lud Kroymann jetzt auch Christa Nickels ein auf ihr Sofa in Berlin-Charlottenburg.