Erkelenz

Die Schützenbruderschaft Sankt Sebastianus in Keyenberg feierte am Wochenende ihr traditionelles Schützenfest. Zu dem gehörte am Sonntag ein großer Festzug, bei dem Schützenkönig Alexander Tetzlaff und Prinz Marco Fürhoff an deren Residenz am Pfarrheim Keyenberg abgeholt wurden. Losgegangen war das Fest für alle Generationen am Freitag mit "Keine Party ist auch keine Lösung, Vol. 2" und der Partyband "Kings for a day".