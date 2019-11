Stabwechsel nach 37 Jahren : Bauverein Erkelenz verabschiedet Geschäftsführer

Beim Bauverein Erkelenz wurde Geschäftsführer Norbert Schnitzler in den Ruhestand verabschiedet. In einer Dankesrede ließ der Vorsitzende des Bauvereins, Hermann-Josef Kubatta, dessen Aktivitäten Revue passieren. Dem Dank schloss sich für den Aufsichtsrat Elke Schwarz an. Foto: Lehmkuhl