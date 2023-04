Schützen in Gerderath Christophorus-Bruderschaft feiert Frühkirmes

Am Sonntag ziehen die Schützen zum Bürgerhaus zur Kranzniederlegung am Ehrenmal. Zur gemeinsamen Stärkung wird ab 11 Uhr zum Frühschoppen mit Ehrungen ins Bürgerhaus eingeladen. Am Nachmittag beginnt um 16 Uhr der Festzug um die Majestäten am Bürgerhaus abzuholen. Auch die Prinzessin wird für die Majestätenparade abgeholt. Der Bürgerball startet um 18 Uhr.