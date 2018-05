Erkelenz: Gäste aus Frankreich empfangen

Erkelenz

Zum dritten Mal besuchten bis gestern Schüler des Collège Val des Usses aus dem französischen Frangy das Erkelenzer Cusanus-Gymnasium. Die 25 Gäste waren mit ihrer Deutschlehrerin Sophie Guengant angereist und verbrachten sechs Tage in Gastfamilien. Zum Programm gehörten neben dem gemeinsamen Unterricht ein Besuch in Aachen, im Kletterwald in Viersen-Süchteln, eine Rallye durch Erkelenz sowie ein Besuch auf der Burg, wo die auf deutscher Seite von Lehrerin Petra Jungilligens betreuten 13- bis 14-Jährigen von Bürgermeister Peter Jansen empfangen wurden. Mitte des nächstens Monates werden die Schüler des Cusanus-Gymnasiums zum Gegenbesuch nach Frangy aufbrechen, das im Departement Hochsavoyen liegt.