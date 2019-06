Feiern mit den Jungschützen : Frühkirmes in Brachelen

Brachelen Das Prinzenpaar Florian Friedrichs und Lena Coenen stand bei der Frühkirmes in Brachelen im Mittelpunkt. Diese wurde gemeinsam von der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Brachelen, der Karnevalsgesellschaft Brökeler Kappehäuer und des SV 1910 Brachelen veranstaltet.

Die Frühkirmes startete an Christi Himmelfahrt mit der Vatertagsfete im Festzelt und dem traditionellen Klompenball. Am Freitagabend wurden die Ehrenmaien aufgesetzt. Anschließend luden die Jungschützen Brachelen zur Full House Party ein.

Samstagabend sorgte die Coverband Booster für Unterhaltung. Der große Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Gereon wurde am Sonntag durch die Blaskapelle Brachelen begleitet. Nach der Gefallenenehrung auf dem Friedhof setzte sich der große Festumzug durch die Ortschaft unter Teilnahme der Brachelener Ortsvereine sowie der Gastvereine, das Trommler- und Pfeiffercorps und der Schützenbruderschaft aus Kofferen, in Bewegung. Am Montagmorgen schließlich endete die Frühkirmes nach der heiligen Messe mit dem traditionellen Frühschoppen in der Gaststätte „Zum Postmeister“.