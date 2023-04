Versammlung in Hetzerath Löscheinheit ehrt und befördert

Aus persönlichen Gründen konnten zwei Kameraden beim Ehrenabend im November nicht für langjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt werden, dies wurde nachgeholt: Marc Jansen erhielt das vom Innenminister des Landes NRW verliehene Ehrenzeichen in Silber für 25-jährige aktive Mitgliedschaft, Oliver Beck erhielt für 35-jährige Mitgliedschaft das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold.