Wegberg : Farma-plus Apotheke spendet für Kidoranch

Wegberg Eine ganz besondere Spendenaktion hat sich die farma-plus Apotheke in Wegberg einfallen lassen: Ein Kalender, der viele Vorteile für die Kunden bereithält und nebenbei auch noch einen guten Zweck verfolgt.

„Drei Euro Sofortrabatt“ oder „20 Prozent auf Ihren rezeptfreien Einkauf“: So lauteten nur zwei der 24 Sparmöglichkeiten, von der die Kunden der Farma-plus Apotheke in Wegberg profitieren konnten. Zwei Euro hat einer der Spar-Kalender gekostet. „Wenn man nur einen der Coupons eingelöst hat, hatte man das Geld für den Kalender schon wieder heraus“, berichtet Apotheker Mehmet Karabulut. Die gesamten Einnahmen aus dem Verkauf der Kalenders gehen nun an das Hospiz in Erkelenz und das Bethanien Kinderdorf in Schwalmtal. „Wir wollten etwas Gutes für andere tun und freuen uns, dass das Geld hier in den richtigen Händen ist“, so Karabulut weiter.