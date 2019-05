Europaschule Erkelenz : Realschüler gestalten Koningsdag

Erkelenz Die Niederländischkurse der Europaschule Erkelenz haben den Koningsdag gefeiert.

Die Niederländischkurse der Europaschule Erkelenz haben den Koningsdag gefeiert. Die Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 unter Leitung von Julia von Helden und Erik Steins luden an diesem ihre Mitschüler ein, den niederländischen nationalen Feiertag gemeinsam mit ihnen zu begehen. Hierfür hatten sie typische Aktionen und Aktivitäten wie Bingo, ein Quiz, den Stammbaum der Königsfamilie und einen Niederländisch-Parcours vorbereitet. Den gesamten Schultag lang waren Klassen aller Jahrgangsstufen eingeladen, daran teilzunehmen, was rege genutzt wurde und für viel Spaß im Schulalltag sorgte. Dekoriert war der Kursraum selbstverständlich in der Nationalfarbe orange.