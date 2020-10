Feuerwehren im Erkelenzer Land : Die Augen und Ohren des Einsatzleiters

Erkelenzer Land Beim Kreisfeuerwehrverband Heinsberg endete der Truppführerlehrgang. 19 Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen haben die Prüfung zum Truppführer bestanden und die Qualifikation zur Führen und Leiten eines selbstständigen Trupps in der Feuerwehr erworben.

Auch Wilhelm Paffen richtete das Wort an die Wehrleute: „Sie haben ihre Freizeit geopfert, um sich weiterzubilden, und die Befähigung erlangt, in ihren Löscheinheiten Führungsaufgaben zu übernehmen. Wir brauchen mehr denn je Kameradinnen und Kameraden, die durch ihr Fachwissen, Überzeugungskraft und vorbildliche Haltung Kameraden führen und motivieren können. Für mich dokumentieren Sie damit eine Vorbildfunktion in unserer Gesellschaft.“ Für Paffen war es übrigens der letzte offizielle Termin in seiner Funktion als stellvertretender Landrat des Kreises Heinsberg, darum dankte ihm der Kreisfeuerwehrverband für die jahrelange Unterstützung und die so erbrachte Wertschätzung für die Feuerwehren im Kreis Heinsberg.