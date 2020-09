Erkelenzer Jugendzentrum Circel : Aktionswoche für Kinderrechte

Erkelenz Zum Weltkindertag hat das evangelische Kinder- und Jugendzentrum Circel eine Aktionswoche veranstaltet. Im Fokus stand neben vielen Spielangeboten dabei der Slogan „Kinder haben Rechte“.

Kinder haben Rechte – unter diesem Motto veranstaltete das evangelische Kinder- und Jugendzentrum Cirkel in Gerderath eine Aktionswoche, um auf den Weltkindertag am vergangenen Sonntag aufmerksam zu machen. Die Mädchen und Jungen hatten schnell begriffen, was es bedeutet, ein Recht auf etwas zu haben. So zum Beispiel sagte Zoey, 9 Jahre spontan: „Ich habe das Recht, in den Cirkel zu gehen!“ Alle Kinder besiegelten auf einem bunten Banner mit ihrem Handabdruck ihre Rechte, wie zum Beispiel Gleichheit, Bildung, Gesundheit, Spiel und Freizeit, Schutz vor Gewalt und Missbrauch.