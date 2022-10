Erkelenz : Delegation besucht Zatec in Tschechien

Delegation besucht Zatec in Tschechien

Ein Bild des Besuchs in Zatec. Foto: Stadt Erkelenz

Erkelenz Maria Sprenger und Friedhelm Göhl besuchten das traditionelle Stadtfest zur Hopfenernte. Sie nahmen im Tschechischen Hopfeninstitut an einer wissenschaftlich begleiteten Bierprobe teil.

Vor drei Jahren feierte man in Erkelenz ein großes Europafest mit Gästen aus Saint-James, Bad Windsheim und Thum und einer Delegation aus dem mit Thum verpartnerten Zatec. Nun war es endlich so weit: Eine kleine Delegation aus Erkelenz folgte der Einladung nach Tschechien zum Hopfenfest (Docesna). Maria Sprenger, damals Vorsitzende des Vereins Erkelenz International, und Stellvertreter Friedhelm Göhl besuchten das traditionelle Stadtfest zur Hopfenernte. Sie nahmen im Tschechischen Hopfeninstitut an einer wissenschaftlich begleiteten Bierprobe teil.