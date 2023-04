Erkelenzer Cusanus-Schüler unterwegs Auseinandersetzung mit der Zeit der Nationalsozialisten

Unter den Tarnbezeichnungen „Aktion T4“ und „Aktion 14f13“, die erstere im August 1941 ablöste, besteht eine Verbindung zwischen dem KZ Mauthausen und Schloss Hartheim: Im Erdgeschoss befand sich eine Gaskammer, in der sogenannte „körperschwache Häftlinge“ aus Konzentrationslagern getötet wurden. So begannen die Ermordungen in der Euthanasie-Anstalt in der ersten Maihälfte 1940, bis am 11. Dezember 1944 die „Aktion 14f13“ in Hartheim endete, das so zur am längsten betriebenen Tötungsanstalt wurde.