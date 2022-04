Erkelenzer arbeitet an Hörspiel mit : Wagner liest Wagner

Erkelenzer Der Erkelenzer Hörbuch- und Hörspielsprecher René Richard Wagner hat an einem Hörspiel mit Musik über seinen berühmten Namensvetter aus Bayreuth mitgearbeitet. „Der Ring der Nibelungen“ ist digital und auch als bibliophile Box erschienen.

Allen diesen, aber auch jedem Wagner-Freund oder Opern-Fans bietet ein neues Hörspiel einen einfachen Zugang zu Wagner und dem „Ring“. Maßgeblich beteiligt an dem neuen Ansatz, Wagner und seine Musik zu verstehen, ist Richard Wagner auch in Erkelenz – besser: René Richard Wagner –, der mit seiner Stimme einen großen Anteil an dem Hörbuch hat. Wagner hat als Hörbuch- und Hörspielsprecher bundesweit schon an zahlreichen Produktionen mitgewirkt und wurde deswegen vom Herausgeber des Hörspiels, Bert Alexander Petzold, gebeten, an dem Projekt mitzuarbeiten. „Mein Name war da sicherlich nicht von Nachteil“, schmunzelt der Sprecher. „Richard ist der Name meines Vaters und mein Zweitname.“ So heißt es nun: „Wagner liest Wagner“.