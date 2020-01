Erkelenz : Volksbank unterstützt Kinderschutzbund

Erkelenz 7500 Euro aus dem Gewinnsparen der Volksbanken werden in diesem Jahr von der Volksbank Mönchengladbach an die Ortsverbände des Kinderschutzbundes in Mönchengladbach, Willich und Erkelenz verteilt.

In Erkelenz wird das Geld in die Arbeit mit Flüchtlingen fließen. „Wir gehen in die entsprechenden Einrichtungen und werden als Ansprechpartner wahrgenommen“, erklärte Vorsitzender Michael Kutz. Die Arbeitsschwerpunkte des Erkelenzer Ortsverbandes lägen unter anderem in der Ernährungsberatung, der Vermeidung von Gewalt und Mobbing, der Vermeidung von häuslicher Gewalt und der allgemeinen Krisenhilfe. Unterstützung und Hilfe, die Not tue, so Kutz: „Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr 16 Fälle von sexuellem Missbrauch.“