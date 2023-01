Erkelenzer Bruderschaft Schützenjahr mit neuen Majestäten

Die neuen Majestäten werden am 29. Januar in der Messe um 10 Uhr in Sankt Lambertus gekrönt. Das Schützenfest findet traditionell zur Burgkirmes statt. Zu Ehren des Diözesankönigspaars Christian und Veronika Helpenstein wird dieses groß am 10. September als Diözesankönigs- und Bezirksschützenfest gefeiert.