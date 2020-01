Erkelenz : Erstmals Bambini-Schülerprinz

Erkelenz Erstmals gibt es bei der Schützenbruderschaft „Unserer lieben Frau 1418 Erkelenz“ einen Bambini-Schülerprinz. Diese Ehre wird Nivittan Veerasingham zuteil.

Phil Franken wird neuer Schülerprinz. Neue Schützenprinzessin wird Angelique Helpenstein, die bereits vor drei Jahren Schülerprinzessin war. Die neuen Majestäten werden am Samstag, 7. März, in der Vorabendmesse ab 17 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Lambertus Erkelenz gekrönt. Komplettiert werden die Majestäten im Jahr 2020 vom noch im Amt stehenden Schützenkönig Christoph Stolzenberger. Ausgeschossen worden sind die neuen Majestäten in der Vereinsmeisterschaft, bei der das Schießen mit dem Lichtgewehr Premiere hatte. Das Erkelenzer Schützenfest mit festlichem Umzug durch die Stadt findet zur herbstlichen Burgkirmes statt. Zum Festabend mit Königsball sowie anschließender „Let’s Go Party 2.0“ laden die Erkelenzer Schützen bereits heute für den 12. September in die Stadthalle ein. (spe)