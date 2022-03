Debatten an Erkelenzer Gymnasien : Schüler kontern sich mit Argumenten aus

Erkelenz In Vorbereitung auf den Wettbewerb „Jugend debattiert“ haben sich Erkelenzer Schüler gemessen. Es ging unter anderem um eine Schwimmabzeichen-Pflicht und ein Verkaufsverbot für Süßigkeiten.

In der ersten Debatte traten die Gewinnerinnen der neunten Klassen an. Ihre Debatte befasste sich mit dem Thema, ob das Freischwimmer-Abzeichen Bedingung für den Erhalt eines Schulabschlusses sein solle. So trug die Pro-Seite das Argument vor, dass dadurch die Anzahl der Menschen, die jährlich ertrinken, deutlich gesenkt werden könnte. Unter den kritischen Blicken der Schülerjuroren konnten die Schüler in den zwölf Minuten ihre Position darlegen und ihre Gegenseite mit Argumenten auskontern. So wurde der Punkt entkräftet mit der mangelnden Infrastruktur für die Umsetzung, da nicht alle Schulen in NRW ein Schwimmbad nutzen können. Am Ende setzte sich Sarah Wigger vom Cusanus-Gymnasium durch.