Erkelenz : Stille Ausstellung „Natürlich“

Sandra Klein aus Lövenich und Geog Kovac aus Erkelenz stellen ihre Kunstwerke im Bistro „Le Journal“ am Markt in Erkelenz aus. Foto: Lehmkuhl

Erkelenz Sandra Klein und Georg Kovac hatten die Idee, eine „stille Ausstellung“ zu initiieren. Sie trägt den Titel „Natürlich“.

Schon seit vielen Jahren sind Sandra Klein aus Lövenich und Georg Kovac aus Erkelenz dank ihrer gemeinsamen künstlerischen Aktivität und ihrer Mitgliedschaft im Kunstförderverein Pro Arte miteinander befreundet. So kam ihnen die Idee einer „stillen Ausstellung“ als eine auf längere Zeit geöffnete Ausstellung ohne große Vernissage und Finissage an einem belebten Ort. Mit ihrer Idee stießen sie bei Sabrina Löw auf offene Ohren, die sie gerne einlud, ihre Kunstwerke im Bistro „Le Journal“ am Markt in Erkelenz auszustellen. Die Ausstellung mit dem Titel „Natürlich“ ist bis zum Dezember während der Öffnungszeiten des Bistros zu besichtigen. Kovac präsentiert Mikrofotos, Retuschen und Fotomontagen, Klein stellt ihre Bildcollagen vor und hat ihre Gedichte, Reime und Vorträge zu Papier gebracht und eingerahmt.